Orlando “Il sovranismo di Orban è incompatibile con l’Ue”

18 Ottobre 2024

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La posizione di Orban sul blocco dei fondi all’Ucraina è la prova dell’incompatibilità del sovranismo ungherese nei confronti dell’Unione europea». Lo ha dichiarato Leoluca Orlando, europarlamentare di Alleanza Verdi e sinistra, in merito alla conferma da parte dell’Ungheria di non sostenere la modifica delle sanzioni Ue sui beni confiscati russi. “È un ricatto che costituisce un oltraggio, al tempo stesso è un insulto alla dignità dell’Unione europea, ma anche al popolo ucraino”, ha aggiunto.

