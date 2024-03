Palermo, Pasciuta “Lanceremo centro per studi delle politiche genere”

Marzo 8, 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Stiamo portando avanti tante iniziative. Adesso lanceremo il centro per gli studi delle politiche di genere, che si chiama Artemisia. E’ già stato istituito e a breve faremo una call in ateneo per le adesioni”. Così Beatrice Pasciuta, prorettrice all’inclusione, pari opportunità e politiche di genere dell’Università di Palermo, a margine del convegno “Salute, cultura, società, diritti: donne a confronto”, che si è svolto nell’aula Maurizio Ascoli del Policlinico di Palermo.

