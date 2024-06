Pancalli “Azzurri parapentathlon a Madeira esperienza importante”

25 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Serve un’opera di contaminazione che possa divulgare il para pentathlon moderno all’interno del movimento paralimpico internazionale, e sarebbe bello che ancora una volta si possa partire dal nostro Paese, ponendoci come obiettivo i Giochi di Brisbane 2032”, le parole del presidente del Cip, Luca Pancalli, nel corso della presentazione della delegazione che per la prima volta parteciperà a un evento internazionale di Para Laser-Run.

spf/glb/gsl