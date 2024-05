Parigi2024, Malagò “Prospettive importanti, dispiaciuti per Chamizo”

13 Maggio 2024

​ NAPOLI (ITALPRESS) – “Aspettative per Parigi? Dobbiamo completare la griglia, una volta completata saprò rispondere. Al momento le prospettive sono sicuramente importanti”. A dirlo è il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando con i giornalisti a Napoli a margine della presentazione della maglia azzurra che indosserà la squadra del ciclismo italiano alle Olimpiadi di Parigi. L’occasione è stata utile per fare il punto con il numero uno dello sport italiano sulle qualificazioni che vedono ancora tanti atleti impegnati a caccia di un pass per i Giochi. “Ci è dispiaciuto moltissimo questa cosa di Frank Chamizo, adesso non so se per lui può succedere qualcos’altro” dice Malagò partendo dalla lotta. “Al tempo stesso – prosegue – abbiamo avuto la qualificazione di Aurora (Russo ndr) nella lotta e abbiamo molti equipaggi di canottaggio che devono affrontare i recuperi a Lucerna. La canoa ha finito le competizioni, ma si aprono a breve quelle della pallacanestro, sia con la squadra che con la 3×3 femminile. Poi c’è il tema della pallavolo, uomini e donne, che va sistemato e il tiro con l’arco dove sono andati bene gli uomini e ci aspettiamo di andare anche con la squadra delle donne. In qualche altra competizione sparsa abbiamo ancora con il ranking le ultime carte olimpiche”.

