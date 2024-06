Parrinello “Vivere ogni giorno i valori dello sport”

17 Giugno 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Sono sempre stato convinto che lo sport non sia solo vittoria e sconfitta. Questo è un ragionamento molto pericoloso che ci può condurre in un sentiero diverso che può portare all’irregolarità. Lo sport sono i valori di cui noi dobbiamo essere convinti e che dobbiamo vivere ogni giorno”. Così il generale della Guardia di Finanza Vincenzo Parrinello nel corso della presentazione del libro “Giochi di pace”, pubblicato su iniziativa di Athletica Vaticana e curato proprio da Parrinello, alla vigilia dell’estate sportiva a Parigi (Libreria Editrice Vaticana). “Lo sport deve servire per comunicare, farci crescere, diventare migliori per sollecitare la pace. ‘esortazione ‘guerra alle guerre’ può essere ripetuta anche oggi per i conflitti in corso in tutto il mondo”, ha aggiunto Parrinello.

