Parte da Torino “Build Your Future” di Intesa Sanpaolo

4 Luglio 2024

​ TORINO (ITALPRESS) – Parte da Torino “Build Your Future”, il programma di incontri di Intesa Sanpaolo realizzato in collaborazione con scuole e università, che nei prossimi mesi coinvolgerà circa 10mila studenti di tutta Italia per formarli sui grandi processi trasformativi della società. La prima tappa del 2024 si è svolta al Dipartimento di Management “Valter Cantino” dell’Università degli Studi di Torino.

mgg/mrv