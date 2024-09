Pecoraro Scanio “Bagnino eroe di Siracusa va premiato”

25 Settembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Occorre valorizzare queste persone e questi episodi di professionalità e altruismo e credo che le federazioni nuoto e salvataggio vadano ringraziate e sostenute nell’attività di formazione di questi giovani che presidiano migliaia di km di coste. Credo che questo giovane bagnino definito giustamente eroe dai media locali meriti un riconoscimento”. Così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, promotore della campagna #mediterraneoDaRemare con l’adesione della guardia costiera e già ministro dell’ambiente, incontrando il bagnino ventenne Corrado Salemi che ieri nel mare di Fontane Bianche (Siracusa) ha salvato la vita di un turista rischiando la vita.

(ITALPRESS).

