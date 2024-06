Pecoraro Scanio “Il Governo non ostacoli le scuole virtuose”

7 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Le scuole impegnate in progetti nazionali e europei di prestigio non devono essere danneggiate. Le dirigenti scolastiche vicine alla pensione, hanno la possibilità e il diritto di portare a termine i progetti come prevedere la normativa. Allontanarle oggi è un grave danno alle attività in corso. Il ministro Valditara deve intervenire”, sottolinea Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde.

ads/gsl