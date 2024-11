Pedullà “Con la nuova Commissione retromarcia sui grandi obiettivi”

27 Novembre 2024

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Si farà retromarcia sui grandi obiettivi perseguiti in Europa negli scorsi anni, si virerà da un’economia che ha puntato alla transizione energetica, ecologica, digitale a un’economia di guerra, senza dare la dovuta importanza agli obiettivi sociali che dal nostro punto di vista sono invece la vera emergenza che oggi tocca i cittadini europei”. Lo ha detto Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 stelle, a margine del voto di conferma in plenaria sul nuovo collegio dei commissari.

