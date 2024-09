Pedullà “Con nomina Fitto l’Italia perde e non guadagna in Europa”

17 Settembre 2024

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Con la nomina di Fitto l’Italia perde e non guadagna in Europa”. È l’eurodeputato del M5S Gaetano Pedullà a commentare la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione Ue con nomina a Coesione e Riforme: “L’Italia perde così la delega all’economia passata ora a Dombrovskis, e noi siamo preoccupatissimi, perché è uno dei maggiori fautori dell’austerity. La delega che conta ce l’ha lui, non capiamo perché si festeggi per la delega di Fitto”.

