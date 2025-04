Per le esequie di Papa Francesco la Polizia schiera sicurezza in 3D

23 Aprile 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Superficie, sottosuolo e visione aerea sono le tre proiezioni della sicurezza che la Questura di Roma sta calcando in queste ore per garantire la sicurezza degli eventi che precedono i funerali del Santo Padre. Le immagini in 3D, remotizzate presso il Centro per la gestione della sicurezza dell’evento, consentono di assicurare una visuale a 360 gradi sulle aree che cingono piazza San Pietro.

Fonte video: Polizia di Stato