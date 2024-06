Pescara, operazione Stop Fake. Sequestrati 250mila bijoux non conformi

5 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

​ PESCARA (ITALPRESS) – 250 mila gli articoli di bigiotteria sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, tra orecchini, bracciali, collane e anelli non sicuri dal valore di circa 65 mila euro, sprovvisti di packaging adeguato e di informazioni sull’eventuale presenza di materiale tossico del tipo nichel.(ITALPRESS)

trl/gsl