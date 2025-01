Pianeta donna – Puntata del 9/1/2025

9 Gennaio 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – Nell’undicesima puntata di Pianeta Donna, il nuovo format dell’Italpress che ha come protagoniste le donne, Carola Salvato dialoga di innovazione sostenibile al femminile con Layla Pavone, Innovation Technology Digital Transformation Board del Comune di Milano, ed Elga Corricelli, Human & Social Sustainability Advisor e Co-founder dell’Osservatorio BenEssere Felicità, spiega come si possono aiutare le persone a fare imprenditoria sostenibile e a promuovere il cambiamento sostenibile.

