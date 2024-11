Pichetto Fratin “Con Confindustria rapporto di confronto quotidiano”

29 Novembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Il rapporto con Confindustria è quotidiano e di confronto. Confindustria non è solo portatrice di quelli che sono i contenuti dell’innovazione del cambiamento del nostro sistema produttivo. Che, a sua volta, è oggetto di valutazioni normative e legislative. È un contributo reciproco e continuo”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a margine del convegno di Confindustria Energia dal titolo “La sostenibilità della transizione energetica: la capacità di un sistema di fare sinergia”.

