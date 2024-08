Pichetto Fratin “La presenza del granchio blu è esplosa in pochi anni”

6 Agosto 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Nel giro di due anni la presenza del granchi blu è esplosa perché si ritiene sia principalmente legata al riscaldamento dell’acqua. È sola questa la causa? Una valutazione che faremo da domani”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a Palazzo Chigi, a margine della conferenza stampa di presentazione del commissario straordinario per l’emergenza del granchio blu. “Di tanti fattori ti accorgi quando emergono, di granchio blu, fino a trent’anni fa ce n’erano pochi esemplari”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

