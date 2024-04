Pnrr, Conte “Senza controlli si rischia mangiatoia comitati d’affari”

20 Aprile 2024

​ TORINO (ITALPRESS) – “Sul Pnrr siamo fortemente preoccupati, avete visto anche la battaglia in Parlamento, perché abbiamo delle risorse importantissime per assicurarci una crescita economica, che adesso ormai non si vede più, e per coniugarla anche allo sviluppo sociale. Sono risorse dovute alla sofferenza della nostra comunità nazionale, alla pandemia, e dispiace vedere un governo che non solo è in ritardo nei progetti ma anche non sta facendo tesoro della sofferenza toccata con mano durante la pandemia”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, a margine di un comizio a Settimo Torinese.

“Siamo preoccupati anche perché è un governo che in modo molto miope ha voluto rimuovere anche i controlli – aggiunge – pensando di poter accelerare nell’attuazione, ma in realtà sta allestendo una mangiatoia per comitati di affari”,

xb2/sat