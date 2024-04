Ponte Stretto, Gregorini “Superare carenze infrastrutture in Sicilia”

23 Aprile 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – Ponte sullo Stretto, la Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno, il ruolo della piccole e medie imprese nell’economia italiana. Questi gli argomenti affrontati da Otello Gregorini, segretario generale della Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), in un’intervista all’Italpress.

