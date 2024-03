Premio Driving Energy, Delogu “Tappa fondamentale della fotografia”

Marzo 7, 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Il Premio è diventato un appuntamento molto atteso dagli addetti ai lavori ed è riconosciuto come tappa fondamentale della fotografia contemporanea in Italia”. Lo ha detto Marco Delogu, Curatore del Premio Driving Energy, in occasione della presentazione. Terna ha lanciato il Premio Driving Energy 2024 – Fotografia Contemporanea, il concorso gratuito, aperto a tutti i fotografi professionisti e amatori in Italia, finalizzato alla promozione dello sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore.

f07/mgg/gtr