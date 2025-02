Professionisti sanitari, via libera ai nuovi Codici deontologici

1 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ FERRARA (ITALPRESS) – Garantire la salute delle persone e delle comunità, promuovendo trasparenza sui doveri e sull’identità dei professionisti sanitari: è questo l’intento dei nuovi Codici deontologici delle professioni sanitarie afferenti alla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, presentati all’Arcispedale “Sant’Anna” di Cona, a Ferrara. Le nuove norme disciplinano il comportamento di più di centomila professionisti appartenenti a 16 professioni sanitarie.

col/fsc/gsl