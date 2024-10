Protezione civile, Zaia “Più efficiente con qualche aggiustamento”

9 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “I soldi contro i disastri naturali sono dello Stato, ma le regioni fanno parte dello Stato: stiamo parlando di tasse dei cittadini”. Lo dichiara il governatore regionale del Veneto Luca Zaia. “Con qualche aggiustamento la Protezione civile può essere ancora più efficiente – aggiunge Zaia, – Il ministero della Protezione civile serve, ma sul territorio bisogna calare il lato pratico: se togliessimo tutto quello che abbiamo dato alle Regioni per restituirlo allo Stato la Protezione civile non sarebbe gestita allo stesso modo. Musumeci dice che io corro troppo? Qui siamo abituati a correre”.

(Fonte video: Regione Veneto)