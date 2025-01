Putin “Tra Russia e Iran visione comune contro le pressioni esterne”

17 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Le posizioni di Russia e Iran sulla maggior parte delle questioni di politica estera coincidono in gran parte. I nostri Paesi difendono fermamente i principi della supremazia del diritto internazionale, della sovranità degli Stati, della non ingerenza negli affari interni di altri Paesi, perseguono un corso indipendente sulla scena mondiale. Insieme resistono risolutamente alle pressioni esterne”. Lo ha detto il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, al Cremlino dopo l’incontro con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

sat/gsl (Fonte video: Cremlino)