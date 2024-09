Quirinale, Mattarella riceve moglie e figli di Mike Bongiorno

13 Settembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – In occasione delle celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Mike Bongiorno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la Signora Daniela Zuccoli Bongiorno accompagnata dai figli Leonardo e Michele.

mgg/gsl (Fonte video: Quirinale)