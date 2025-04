Reali Uk a Roma, Frecce Tricolori e Red Arrows sorvolano la Camera

8 Aprile 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – In occasione della visita di Carlo III e Camilla i cieli di Roma sono stati solcati insieme dalle Frecce Tricolori e dalle Red Arrows del Regno Unito, nel momento in cui al Quirinale i reali britannici sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel video della Camera il momento del sorvolo su Palazzo Montecitorio.

sat/gtr

(Fonte video: Camera dei deputati)