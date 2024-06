Rixi “Sospeso lo sciopero dei taxi”

4 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Il 5 e 6 giugno il servizio taxi sarà regolare, sospeso lo sciopero. A renderlo noto è il Mit al termine del tavolo, convocato al ministero, che si “è concluso con esito positivo”. Il viceministro Edoardo Rixi ha ringraziato le oltre 30 sigle di associazioni in rappresentanza del mondo dei taxi che hanno partecipato alla riunione alla Sala Biblioteca al Mit. Rixi ha voluto sottolineare, inoltre, l’importanza dell’incontro come “senso di responsabilità nei confronti di tutti gli operatori impegnati sul territorio”. La convocazione del prossimo tavolo è programmata al Mit lunedì 17 giugno alle ore 11.

sat/mrv