Rocca al Sant’Eugenio “Dimostriamo vicinanza”

22 Agosto 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Sono qui per dimostrare vicinanza”, ha spiegato il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che si è recato all’Ospedale Sant’Eugenio dove sono ricoverati i quattro pazienti coinvolti nell’incendio di Cinecittà. Rocca ha aggiunto rispetto alla possibilità di un aumento del dispiegamento di forze per il prossimo anno. “Per forza. Quest’estate è stata drammatica. Sono fenomeni preoccupanti. Il cambiamento climatico è preoccupante e dobbiamo affrontarlo”. Riguardo agli accertamenti sull’incendio Rocca ha affermato “Ho parlato con il Comandante. I vigili stanno ancora lavorando per comprenderne la natura” e tornando su una riflessione da fare nel campo delle forze da impiegare ha aggiunto “Quando parlo di priorità e attenzione, è ovvio che questo comporta di spostare l’attenzione sul tema delle risorse che si devono dedicare per prevenire gli incendi. Questo è un momento in cui gli enti locali e le amministrazioni regionali sotto il profilo finanziario faticano tanto. Questa è una vera e propria emergenza, faremo a brevissimo un’analisi sulle risorse della prossima finanziaria regionale”.(ITALPRESS)

