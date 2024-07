Rogo di Monte Mario, elicotteri al lavoro. A rischio auto e abitazioni

31 Luglio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Elicotteri al lavoro per spegnere l’incendio della collina di Monte Mario, a Roma.

Un vasto rogo sta interessando la vegetazione alle pendici della collina, minaccia abitazioni e auto in sosta. Gli elicotteri sono un Erickson S64 e un Ab412 dei vigili del fuoco e uno della Regione Lazio. Impegnate 10 squadre di pompieri.

