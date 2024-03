Roscio (Intesa Sanpaolo) “Vogliamo stimolare le imprese a investire”

25 Marzo 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Vogliamo stimolare le nostre aziende clienti a investire. C’è anche un tema di urgenza, legato al Pnrr, che mette risorse ma implica anche dei tempi abbastanza ravvicinati: il nostro scopo era anche agire d’anticipo nei confronti delle imprese”. A dirlo Anna Roscio, Executive director sales&marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, a margine della presentazione a Milano del piano da 120 miliardi a sostegno delle imprese lanciato dalla Banca.

