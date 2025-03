Sace, Ricci “Aiutiamo le imprese a innovare e crescere”

4 Marzo 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Sull’innovazione quello che abbiamo scoperto, andando a guardare i dati, è che oggi le imprese italiane mediamente investono lo 0,8% del PIL, la media europea è dell’1,5%: questo differenziale fra noi e la media europea sono esattamente quei 15 miliardi su cui le imprese italiane devono investire, perché gli investimenti in innovazione fanno sì che i propri processi produttivi e i propri prodotti diventino sempre più competitivi, anche in un contesto che magari geopoliticamente può essere non facile, perché diventano dei prodotti sempre più accessibili e sempre più rispondenti alle richieste della nostra clientela”. Lo ha detto Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di SACE, in un punto stampa in occasione della presentazione di “Let’s grow! SACE, Export e Innovazione: scenari di crescita per le imprese italiane”.

