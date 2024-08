Sangalli “Forte contributo alla crescita da turismo e tempo libero”

8 Agosto 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Quest’anno i consumi legati al tempo libero e quelli della filiera turistica daranno un forte contributo alla crescita. Ma la nostra economia è ancora in una fase di incertezza. Molto dipenderà dalla tenuta dell’occupazione, dalla riduzione dell’inflazione e dagli investimenti del PNRR. E soprattutto dalla piena attuazione della riforma fiscale che può e deve sostenere redditi e consumi delle famiglie”. Lo afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, commentando l’analisi sui consumi negli ultimi 30 anni.

mgg/gtr (fonte video Confcommercio)