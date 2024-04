Sangiuliano “Fotografia forma d’arte da valorizzare”

29 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “La fotografia è una vera e propria forma di arte cha ha una duplice funzione: è in grado di esprimere sentimenti, situazioni, ambienti, personaggi, ma la fotografia è anche il racconto di storie, la storia della nostra nazione la si racconta anche attraverso le fotografia, a volte una foto è molto più espressiva di un testo”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine della presentazione del Piano Strategico per lo sviluppo della fotografia in Italia e all’estero 2024-2026. (ITALPRESS).

xc3/trl/gtr