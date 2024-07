Sanità, Schillaci “Abbattere liste attesa anche aumentando personale”

6 Luglio 2024

​ MANDURIA (ITALPRESS) – “Con il decreto legge sulle liste d’attesa non solo abbiamo affrontato il decreto sulle liste di attesa ma anche il problema degli organici e degli operatori perché è prevista da subito la possibilità per le Regioni che hanno la capacità economica di assumere più personale socio sanitario fino al 5% in più, e poi un cambio di passo vero dal 2025 con un calcolo nuovo del personale basato sui fabbisogni”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine del “Forum in Masseria”. “Non possiamo pensare di abbattere le liste di attesa non incrementando il numero di operatori all’interno del Ssn”, ha aggiunto.

xc3/sat