Sanità, Schillaci “Misure anti-aggressioni in tempi rapidi”

20 Settembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Sul tema delle aggressioni ai sanitari, “appena possibile faremo un intervento legislativo con tempi più rapidi possibili”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine degli Stati Generali della Sanità Digitale, al Politecnico di Milano.

