Sanremo, Conti “Mai avuto pressioni su come fare il Festival”

15 Febbraio 2025

​ SANREMO (ITALPRESS) – “Non ho mai avuto pressioni su come fare il Festival. Possono accadere incidenti di percorso che, da professionista, devi cercare di risolvere come hanno fatto in passato Pippo Baudo, Mike Bongiorno e Amadeus. Nessuno di noi cerca incidenti, vorremmo che l’attenzione fosse sempre e solo sulle canzoni”. Lo dice Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, nel corso della conferenza stampa in vista della serata finale.

xg8/sat