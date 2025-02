Sanremo, Duran Duran “40 anni fa travolti dall’entusiasmo dei fan”

12 Febbraio 2025

​ SANREMO (ITALPRESS) – I Duran Duran ricordano la loro prima volta a Sanremo di 40 anni fa, tra il successo crescente e l’entusiasmo dei fan italiani. “C’era uno stuolo di ragazzi che ci seguivano ovunque, impazziti” raccontano.

