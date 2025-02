Sanremo, Tony Effe “Collana? Regole non uguali per tutti”

15 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ SANREMO (ITALPRESS) – “Ero un pochino preso male, più che arrabbiato, perché ho dovuta togliere la collana prima di salire, ma è passata. Mi ha un po’ cambiato emotivamente l’esibizione. Ci sono rimasto male anche perché altri artisti erano entrati con i gioielli”. Lo dice Tony Effe in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sulla collana ha dovuto togliere prima dell’esibizione.

xp2/mgg