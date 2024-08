Sbarra “Sulla cittadinanza abbassiamo le bandiere ideologiche”

22 Agosto 2024

Your browser does not support the video tag.

​ RIMINI (ITALPRESS) – “La Cisl ritiene che in Italia i tempi siano maturi anche per percorsi di vera inclusione e di vera integrazione. La cittadinanza italiana non può non essere riconosciuta a figli di migranti nati in Italia, che vivono in Italia e che frequentano le nostre scuole. Abbassiamo le bandiere ideologiche, rompiamo questo schema di eccessivi fondamentalismi e discutiamo nel merito”. Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini.

xb1/ads/gtr