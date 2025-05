Scherma, presentati a Piacenza gli Assoluti 2025

5 Maggio 2025

​ PIACENZA (ITALPRESS) – La suggestiva cornice della Sala delle Armi, a Palazzo Farnese, ha tenuto a battesimo il “-30 giorni” ai Campionati Italiani Assoluti di scherma olimpica Piacenza 2025. La kermesse tricolore in programma dal 5 al 10 giugno al Piacenza Expo per le fasi eliminatori e al PalaBanca per le finali è stata presentata da due super-campioni d’eccezioni, il Vicepresidente vicario della Federscherma, Daniele Garozzo, e la delegata ai rapporti istituzionali Valentina Vezzali.

