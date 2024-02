Schlein contestata a Cagliari da attivisti pro Palestina

Febbraio 20, 2024

​ CAGLIARI (ITALPRESS) – La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è stata contestata al suo arrivo al Teatro Massimo di Cagliari. Un gruppo di persone al grido di “Palestina libera” ha accolto l’ingresso della leader dem per l’incontro pubblico a sostegno della candidata alla presidenza della Regione Sardegna Alessandra Todde. Attimi di tensione, tra bandiere palestinesi e slogan contro la segretaria Schlein, scortata a fatica nella sala del comizio dallo staff.

xd4/sat