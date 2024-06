Senior housing, Scotti “Modello da replicare per esigenze anziani”

6 Giugno 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “È un’iniziativa che può rappresentare un modello di riferimento per intervenire nel settore del senior housing e dell’offerta abitativa per la popolazione anziana autosufficiente, frutto della collaborazione con Inps, Policlinico Gemelli e Gemelli a Casa, per creare un modello che possa essere replicato ed esportato”, ha detto Giancarlo Scotti, amministratore delegato di Cdp Real Asset Sgr, a margine della presentazione della prima iniziativa del progetto per la residenzialità degli over 65 autosufficienti.

