Sequestrati a Bari 610 chili di marijuana, due indagati

24 Febbraio 2025

​ BARI (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito nei giorni scorsi un decreto di sequestro preventivo di 610 chili di marijuana nei confronti di due soggetti dell’area metropolitana di Bari indagati per la vendita illecita di sostanze stupefacenti.

tvi/gtr