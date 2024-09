Sequestrati arsenali a famiglie mafiose Ennesi, 13 misure cautelari

12 Settembre 2024

​ ENNA (ITALPRESS) – Operazione anti mafia della Polizia di Stato che a Enna ha eseguito due distinte ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Caltanissetta nei confronti di 13 esponenti delle famiglie mafiose di Pietraperzia e Regalbuto, variamente indiziati per i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, favoreggiamento personale aggravato, detenzione e porto abusivo di armi comuni, armi clandestine e da guerra. Durante le indagini, coordinate dal Servizio Centrale Operativo, la Sezione Investigativa di Caltanissetta del Servizio Centrale Operativo, la Squadra Mobile di Enna e il Commissariato di polizia di Leonforte, hanno rinvenuto due imponenti arsenali, sequestrando, complessivamente, 8 fucili, 3 mitragliatori e 9 pistole, nonché il relativo munizionamento; arsenali che sarebbero stati pronti all’uso e nella diretta disponibilità di cosa nostra.

tvi/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Polizia di Stato)