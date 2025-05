Sequestro di beni per 2,5 milioni a un pluripregiudicato di Cerignola

7 Maggio 2025

​ BARI (ITALPRESS) – La Divisione Anticrimine della Questura di Foggia ed il Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Bari hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di prevenzione, finalizzato alla successiva confisca – emesso, su proposta del Questore di Foggia, dalla III Sezione Penale del Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale di Prevenzione – avente per oggetto beni riconducibili a un soggetto cerignolano (accertamento compiuto nel corso del procedimento applicativo della misura di prevenzione patrimoniale, che necessita della successiva verifica nel contraddittorio con la difesa).

(Fonte video: Guardia di Finanza)