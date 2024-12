Siccità in Sicilia, Schifani “La Regione sta facendo la sua parte”

21 Dicembre 2024

​ AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Sulla siccità stiamo lavorando alacremente. Recentemente ho avuto notizia dalla Protezione Civile che le piogge di questi giorni stanno riempiendo gli invasi. Siamo consapevoli che dobbiamo realizzare delle innovazioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti ad Agrigento.

La siccità “la stiamo contrastando anche attrezzandoci per il futuro – ha sottolineato Schifani -. Ce la stiamo mettendo tutta, la mobilitazione è totale.

sat (video di Calogero Giuffrida)