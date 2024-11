Sicurezza sul lavoro, nuove soluzioni innovative di TopNetwork

21 Novembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ BOLOGNA (ITALPRESS) – La sicurezza sul lavoro è un tema fondamentale e la tecnologia sta giocando un ruolo sempre più cruciale nel ridurre i rischi. È uno degli argomenti affrontati a Bolognafiere, ad Ambiente Lavoro, evento di riferimento per chi vuole approfondire il tema della prevenzione degli infortuni e malattie professionali. In questo contesto la tech company TopNetwork ha presentato le sue soluzioni di punta.

f23/mgg/gtr