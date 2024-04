Sisma, Celestini Campanari “Promuovere partecipazione giovani”

23 Aprile 2024

​ L’AQUILA (ITALPRESS) – “Abbiamo deciso di voler investire nelle città della zona del cratere del sisma per tornare a far vivere questi luoghi, non soltanto ricostruendo le strutture, ma promuovendo la partecipazione dei giovani”. Lo ha detto Federica Celestini Campanari, Commissario Straordinario dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, in occasione del percorso di formazione che si è aperto all’Aquila, dedicato ai giovani delle aree colpite dal sisma, dal titolo “Costruiamo il futuro, progettiamo il presente”. Il progetto è promosso dall’Agenzia Italiana per la Gioventù e dal Commissario Straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione del sisma del 2016.

