SkinLongevity Magazine – Puntata del 25/1/2025

25 Gennaio 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una lunga vita della pelle, sana, giovane e bella. Nell’ottava puntata di Skinlongevity Magazine, nuovo format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Giovanni Leone, dermatologo, coordinatore scientifico dell’area dermatologica e del Centro di Fotodermatologia e Cura della Vitiligine, Ospedale Israelitico, Roma, e Marco Pignatti, dermatologo e responsabile dell’ambulatorio di Dermobiotica dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis, Milano. Al centro della puntata la vitiligine e il dermobioma cutaneo.

sat/gsl