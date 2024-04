Sma, ampliata la terapia genica

24 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Ci sono nuove prospettive per i bambini affetti dalla SMA, l’atrofia muscolare spinale, grazie all’ampliamento dei criteri di rimborsabilità della prima terapia genica approvata in Italia e messa a punto da Novartis. Nel dettaglio, l’Agenzia Italiana del Farmaco la rende disponibile anche per i bambini con SMA di tipo 2, oltre che i pazienti con atrofia muscolare spinale di tipo 1 diagnosticati clinicamente, per i quali il farmaco era stato autorizzato nel 2021.

