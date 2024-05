Snaitech svela il Bilancio di Sostenibilità

8 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Legalità, innovazione, sostenibilità e valore delle persone. Sono i 4 pilastri del Bilancio di Sostenibilità presentato da Snaitech nell’ambito della “Snaitech Sustainability Week”, un’intera settimana dedicata alla comunicazione e sensibilizzazione sui valori dell’azienda.

f04/sat/gtr