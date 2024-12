“Social Freezing”, Emiliano “Salvaguardiamo la maternità

20 Dicembre 2024

​ BARI (ITALPRESS) – “Le donne pugliesi tra i 25 e i 37 anni che abbiano un Isee inferiore a 30mila euro, che è un ISEE abbastanza importante potranno gratuitamente congelare i loro ovociti laddove dovessero sottoporsi a terapie che rischiano di renderle sterili. Terapie soprattutto di natura oncologica, che purtroppo implicano questo effetto indesiderato. Questo è un provvedimento che sicuramente ha a che fare anche col salvaguardare la maternità e le nascite, perché questo è diventato un evento sempre più prezioso ma è soprattutto un gesto di attenzione di cura nei confronti di tutte le donne di questa Regione che sono un pilastro fondamentale di tutte le nostre attività: dal lavoro alla cura degli anziani, all’educazione dei bambini, al rendere questa società più consapevole e matura”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano presentando a Bari, nella sala di Jeso del palazzo della presidenza della Regione Puglia la misura del “social freezing”.

