Sorsi di benessere – Festività alle porte? Ecco la tisana ideale

8 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Anice stellato e semi di finocchio per una tisana dalle proprietà digestive, che contrasta il gonfiore addominale e inibisce i processi fermentativi all’interno dell’intestino. A parlarne è Angelica Amodei, nella nuova puntata di Sorsi di benessere.

abr/mrv